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Дума сняла с рассмотрения законопроект о взимании платы с объектов гидроэнергетики за биоресурсы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума сняла с рассмотрения правительственный законопроект о внесении изменений в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

"Мы с вами приняли решение этот вопрос снять с рассмотрения, провести консультации с правительством, и только после того, когда правительство дополнительные аргументы предоставит, будем рассматривать", - сказал на заседании спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что проект закона предлагает взимать плату с объектов гидроэнергетики за биоресурсы. В конечном итоге эта нагрузка ляжет на население, считает спикер.

Он добавил, что представители правительства должны в первую очередь объяснить, на кого лягут новые расходы в связи с этой инициативой.

"Мы ни в коем случае не должны принимать решения, которые создают угрозу повышения стоимости электроэнергии для граждан, увеличения тарифов. Данный вопрос несет такие риски, поэтому считаем правильным его не рассматривать", - сказал Володин.

Он также выразил опасения, что принятие законопроекта может разорить гидростанции, которые производят самую дешевую электроэнергию.

Снятый с рассмотрения законопроект № 390942-8 был внесен в палату в июне 2023 года и содержал требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Вячеслав Володин Госдума правительство
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