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Мишустин утвердил перечень курортов федерального значения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов, в него вошли 57 территорий, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения. Среди них - Сочи, Анапа, курорты вокруг Геленджика, Светлогорск в Калининградской области, курорты Южного берега Крыма, курортная зона Санкт-Петербурга и другие. Также в утвержденный список вошел один курортный регион - Кавказские минеральные воды. В него вошли Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край", - говорится в сообщении.

Как следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина об утверждении перечня, оно вступает в силу 1 сентября 2024 года.

В пресс-службе поясняют, что перечень необходим для того, чтобы разграничить подведомственность курортов.

"Федеральные курорты будут курироваться министерством здравоохранения. Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные Минздравы. При этом утвержденный перечень - открытый документ, в который возможно внесение новых курортов после дополнительных исследований, проведенных федеральным Минздравом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, распоряжение подписано в рамках реализации новых норм федерального закона "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", принятого в августе 2023 года.

Михаил Мишустин
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