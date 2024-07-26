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Белоусов проинспектировал подготовку специалистов в Ленинградском военном округе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа (ЛВО), сообщает в пятницу Минобороны.

"Главе российского военного ведомства продемонстрировали подготовку специалистов по различным военно-учетным специальностям младшего командного состава, а также военнослужащих, только заключивших контракт с Минобороны России", - сказано в сообщении.

Белоусов "ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления БПЛА, стрельбе из миномётов, управлению огнем артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями", информирует Минобороны.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, подготовка специалистов идёт с учётом особенностей применения противником образцов западного вооружения.

Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО, которые проходят переподготовку или повышение квалификации на полигоне. После награждения министр отдельно пообщался с офицерами и военнослужащими по контракту, сказано в сообщении.

"На встрече глава военного ведомства обсудил перспективы формирования окружного учебного центра Ленинградского военного округа на базе данного полигона, а также заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения военнослужащих на СВО", - информирует министерство обороны РФ.

Ведомство распространило видео инспекционной поездки министра обороны в ЛВО.

Андрей Белоусов Минобороны ЛВО
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