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Патрушев назвал заявления Киева о возможных переговорах с Москвой тактической уловкой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Заявления Киева о возможности переговоров с Москвой являются тактической уловкой с целью добиться передышки, считает помощник президента РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что сейчас в ходе СВО "мы имеем преимущество". "Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", - сказал Патрушев в эфире Первого канала.

На самом деле, отметил помощник президента, "если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры они не ведут".

Николай Патрушев Украина СВО
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