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Ребенок погиб в результате столкновения автобуса и трактора в Сочи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с трактором в Сочи, один из них - ребенок - погиб, сообщает в воскресенье оперативный штаб Кубани.

"По предварительной информации, в стационары доставлены трое взрослых с различными травмами средней степени тяжести. Еще двое пострадавших, мужчина и несовершеннолетний пассажир, в тяжелом состоянии были госпитализированы в городскую больницу. К сожалению, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

В салоне автобуса, по предварительным данным, находились 30 человек.

ДТП произошло на Краснополянском шоссе в Сочи.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что, по предварительной версии, водитель трактора не убедился в безопасности маневра, когда разворачивался с обочины дороги, и допустил столкновение с автобусом.

Сочи Краснодарский край
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