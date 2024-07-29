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Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы пройдет 31 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Госдума планирует провести последнее заседание весенней сессии 31 июля, сообщил журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

"В среду заседание по сути завершающее, будут выступления представителей фракции", - сказал он.

По его словам, 30 июля депутаты планируют рассмотреть законопроекты во втором и третьем чтении. В частности, во втором и в третьем чтении планируется рассмотреть пакет законопроектов о запрете так называемых треш-стримов и законопроект о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Также Дума рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании продажи сим-карт и работы телеграм-каналов.

31 июля, как сказал Жуков, депутаты рассмотрят проект постановления Госдумы об обращении к премьер-министру с просьбой о корректировке подзаконных актов в сфере миграции.

Александр Жуков Госдума
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