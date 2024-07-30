Володин обсудил вопросы межпарламентского сотрудничества со спикером парламента Ирана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник на встрече со спикером Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества, сообщает официальный сайт Думы.

Володин и Галибаф также обсудили подготовку к проведению Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия и очередному заседанию российско-иранской межпарламентской комиссии, говорится в сообщении.

30 июля председатель Госдумы по поручению президента РФ Владимира Путина принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.