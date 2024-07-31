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Специалисты восстановили свето-сигнальную систему аэропорта Ижевска

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Три ночных авиарейса в Ижевск были перенаправлены в соседние регионы из-за неисправности свето-сигнальной системы в аэропорту столицы Удмуртии, сообщил его гендиректор Александр Синельников.

"Воздушные суда, направлявшиеся в Ижевск, находившиеся в это время в воздухе, были перенаправлены на запасные аэродромы", - написал Синельников в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что рейс из Домодедово приземлился в Перми, из Сочи и Шереметьево - в Бегишево (Татарстан).

По его словам, в 22:37 (по Москве) в аэропорту выключились огни кругового обзора взлетно-посадочной полосы, из-за чего посадка в ночное время оказалась невозможна. Инцидент произошел за 8 минут до планировавшейся посадки рейса из Домодедово.

Неисправность устранили, в 02:00 (по Москве) аэропорт был вновь открыт. Перенаправленные рейсы приземлились в Ижевске в 03:36, 03:45 и 03:53 (по Москве) соответственно.

"Время прекращения работы аэропорта составило 03:15. В настоящий момент проводится внутреннее расследование с целью выявления причин и недопущения повторения подобных ситуаций в дальнейшем", - добавил Синельников.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ижевска погасло освещение, из-за чего посадка в нем оказалась временно невозможна.

Ижевск Домодедово Шереметьево Татарстан
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