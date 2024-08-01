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Синоптики ожидают, что погода в августе осложнит уборку урожая в азиатской части РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дожди и переувлажнение почвы будут осложнять уборку урожая в азиатской части РФ, говорится в агрометеорологическом обзоре Гидрометцентра на август.

"На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для дозревания зерновых культур и начала уборки в первой половине месяца будут ухудшаться из-за дождей и высокой влажности воздуха. На Дальнем Востоке сохранятся неблагоприятные условия для дозревания зерновых и их уборки из-за дождей и переувлажнения почвы", - говорится в документе.

Между тем во второй половине месяца условия для уборки урожая, а в Уральском федеральном округе и Западной Сибири и для сева озимых зерновых культур под урожай 2025 года ожидаются хорошими.

В большинстве регионов европейской части России агрометеорологические условия для проведения уборочных работ, а в северной половине территории и для сева озимых, будут близкими к обычным, прогнозирует Гидрометцентр.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Поволжья условия для формирования урожая пропашных культур из-за сохраняющейся засухи будут плохими.

Гидрометцентр РФ
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