В Ростовской области ждут снижения урожая масличных культур из-за засухи

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области ожидают снижения урожайности масличных культур на фоне продолжительных высоких погодных температур, сообщил местному телекагалу губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня нужно сохранить то, что убрали (зерновые и зернобобовые - ИФ) и убрать вторую часть. Мы видим риски по кукурузе и другим культурам. Наверное, будет ниже урожайность масличных культур, снова же из-за высоких температур", - сказал он.

По его словам, урожай ранних зерновых составил 10,9 млн тонн, урожайность - 33 ц/га.

"В прошлом году был рекордный урожай за все времена - 16,4 млн тонн. Конечно, в сравнении с этим урожаем заметное снижение - порядка 30%. Средняя урожайность сократилась на 11,4 ц/га", - сказал Голубев.

Ожидается хороший урожай риса. "Надеюсь, неплохо будет с рисом, как сегодня информирует Министерство сельского хозяйства (региона - ИФ)", - пояснил губернатор.

По его данным, в целом в регионе застраховано порядка 20% сельхозплощадей. "Это значительно больше, чем было прежде. На сегодняшний день в страховые компании подано 74 заявки на выплаты в связи с гибелью урожая на площади до 300 га. Сумма ущерба по заявкам составляет примерно 882 млн рублей", - отметил Голубев, добавив, что в настоящее время произведена часть выплат в размере 95,6 млн рублей. Выплаты будут проходить до конца текущего года.

В регионе с 4 июня был введен режим повышенной готовности по почвенной засухе, а с 11 июня - режим ЧС регионального уровня. Голубев заявлял, что из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи аграрии региона могут потерять до 30% урожая.

Общая посевная площадь в Ростовской области в 2024 году составляет около 4,9 млн га.