Правительство предложило денонсировать конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предлагающее денонсировать конвенцию о Международном совете по исследованию моря, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"1. Одобрить предложение о денонсации Конвенции о Международном Совете по исследованию моря, подписанной в г. Копенгагене 12 сентября 1964 г. 2. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О денонсации Конвенции о Международном Совете по исследованию моря", - говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что постановление правительства идет в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации".

Официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания проекта федерального закона "О денонсации Конвенции о Международном Совете по исследованию моря" назначен статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, 30 марта 2022 года совет решил приостановить участие России в его деятельности, несмотря на то, что положения конвенции не предусматривают возможность отстранения какой-либо стороны от участия в его работе. "Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено", - говорится в документе.

Конвенция о Международном совете по исследованию моря была подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 года и вступила в силу 22 июля 1968 года. В совет входят 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США. СССР стал участником конвенции 30 сентября 1965 года на основании указа "О ратификации конвенции о Международном совете по исследованию моря".

Международный совет ежегодно предоставляет научные рекомендации по поводу эксплуатации запасов водных биологических ресурсов для их устойчивого использования и сохранения, защиты уязвимых экосистем и других вопросов. Район компетенции совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря.