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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Сенаторы РФ обсудят денонсацию соглашения между СССР и Британией о вылове рыбы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о денонсации соглашения о рыболовстве между правительствами СССР и Великобритании, говорится в повестке заседания.

Как говорится в сопроводительных материалах СФ к закону о денонсации, по этому соглашению правительство СССР предоставляло рыболовным судам, приписанным к портам Великобритании, право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, в том числе свободно плавать и становиться на якорь.

"Великобританией 15 марта 2022 года принято решение о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении Российской Федерации. В связи с изложенным соглашение предлагается денонсировать", - говорится в сопроводительных материалах СФ.

В пояснительной записке к закону отмечается, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные и соразмерные выгоды для РФ в нём отсутствуют.

Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве было подписано в Москве 25 мая 1956 года и вступило в силу в марте 1957 года.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с условием продления его действия на последующие пятилетние периоды, пока одна из сторон не денонсирует его не позднее, чем за один год до окончания очередного периода действия.

Как сообщила ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, только в прошлом году в соответствии с этим соглашение было выловлено более 500 тысяч тонн рыбы.

СССР Великобритания РФ СФ
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