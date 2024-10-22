Госдума денонсировала конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник проголосовала за денонсацию конвенции о Международном совете по исследованию моря.

Конвенция подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 года и вступила в силу 22 июля 1968 года.

Положениями Конвенции не предусмотрена возможность отстранения какой-либо договаривающейся стороны от участия в работе совета, а также вынесения на голосование вопросов, выходящих за рамки полномочий совета, указывается в пояснительной записке. 30 марта 2022 года в нарушение положений конвенции советом было принято решение о приостановлении участия РФ в деятельности совета. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено.

Возможность денонсации конвенции предусмотрена ее статьей 17, в соответствии с которой в любое время по истечении двух лет со дня вступления конвенции в силу любая договаривающаяся сторона может денонсировать конвенцию путем письменного уведомления, направляемого правительству Дании. Любое такое уведомление вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его получения, отмечается в пояснительной записке.

Международный совет по исследованию моря является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе научные рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем и прочих вопросов в его компетенции, говорится в пояснительной записке.

Район деятельности совета – Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.

Участие РФ в совете обеспечивает Росрыболовство.

Предназначением данной организации, исходя из ее обязанностей, изложенных в статье 1 конвенции, является продвижение научных исследований с целью выработки рекомендаций в отношении морских живых ресурсов.