Больше четырех воздушных целей сбито над Севастополем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отразили массированную атаку, больше 4 воздушных целей сбито в ночь на пятницу, информация о пострадавших на данный момент не зафиксирована.

"По предварительной информации, сбито уже больше 4 воздушных целей. Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его данным, в районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. В районе улицы Симонка - фрагменты сбитого БПЛА, на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА. На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракеты. На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты.

Он уточнил, что информация о пострадавших на данный момент не зафиксирована.