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Истребители Су-35 ВКС РФ провели патрулирование над Черным морем

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские многоцелевые истребители Су-35 выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск "Юг", - сказано в сообщении министерства.

По информации военных, целью полета являлось недопущение нарушения госграницы РФ воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств.

В сообщении отмечается, что полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, предназначенный для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск. Су-35 вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. Боевая нагрузка - 8 тонн. Истребитель может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность полета достигает 3,4 тыс. км.

Минобороны РФ Су-35 Черное море
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