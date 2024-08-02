Часть сбитой ракеты ATACMS упала на крышу дома в Севастополе, пострадавших нет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе после обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На крышу 9-ти этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже. Никто не пострадал", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в пятницу.

Он добавил, что на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения.