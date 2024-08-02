Кремль отверг обвинения в адрес РФ в арестах иностранцев для обменов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсурдными обвинения в адрес России в том, что там арестовывают безосновательно иностранцев и диссидентов для будущих обменов.

"Конечно же, это совершенно неоправданное и абсурдное обвинение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил при этом: "Здесь можно ответить вопросом на вопрос - а как те, кто говорит о таких обвинениях в адрес России, как они относятся к постоянным арестам россиян Соединенными Штатами, какие цели преследуют США для этого?".