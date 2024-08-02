БоГЭС хочет взыскать с Росрыболовства 974,1 млн рублей за выпуск осетров не в ту реку

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - АО "Богучанская ГЭС" (БоГЭС, управляет одноименной станцией) подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к Енисейскому территориальному управлению (ЕТУ) Росрыболовства о взыскании 974,1 млн рублей убытков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Чтобы компенсировать вред биоресурсам Ангары, АО "Богучанская ГЭС" в 2020-2022 годах организовало выпуск в Енисей мальков краснокнижного осетра. Компания это делала, получив разъяснения ЕТУ о том, что БоГЭС может компенсировать вред водным биоресурсам Ангары, выпуская имеющихся на рыборазводных предприятиях мальков осетра в Енисей, так как на этих предприятиях нет молоди для выпуска в Ангару.

ЕТУ включало эти мероприятия в ежегодные планы искусственного воспроизводства рыбы и заключало с БоГЭС договоры о возмещении вреда биоресурсам Ангары путем выпуска мальков осетра в Енисей. За три сезона компания потратила на компенсационные мероприятия более 974,14 млн рублей.

"Однако в августе 2022 года прокурор Кежемского района Красноярского края подал в Кежемский районный суд иск к АО "Богучанская ГЭС" с требованием о возмещении вреда водным биоресурсам за тот же период и о строительстве рыбоводного завода на Ангаре. Кежемский районный суд отказал в удовлетворении иска, однако Красноярский краевой суд решение районного суда отменил и полностью удовлетворил требования прокурора", - говорится в комментарии компании.

Суды апелляционной и кассационной инстанций признали мероприятия БоГЭС по выпуску осетра в Енисей ненадлежащими, так как, по мнению судов, компания имела право выпускать молодь рыб только в Ангару, но не в Енисей. В результате с БоГЭС была взыскана денежная компенсация в размере 2,3 млрд рублей в счет возмещения вреда водным биоресурсам и дополнительно возложена обязанность построить рыбоводный завод на Ангаре.

Верховный суд сейчас рассматривает кассационную жалобу по этому делу.

В компании считают, что в результате разъяснений ЕТУ, издания приказов о включении мероприятий в планы и заключения договоров на искусственное воспроизводство водных биоресурсов АО "Богучанская ГЭС" понесло убытки в размере более 974 млн рублей, в связи с чем в Арбитражный суд Красноярского края был подан соответствующий иск.

Как говорится в материалах суда, иск был подан 1 августа и к рассмотрению пока не принят.

Богучанская ГЭС расположена на Ангаре в Кежемском районе Красноярского края, входит в пятерку крупнейших гидроэлектростанций России. Годовая выработка гидроэлектростанции составляет порядка 17,6 млрд кВт.ч.

АО "Богучанская ГЭС" создано в марте 1993 года. Согласно отчету компании за 2023 год, основной акционер - кипрская Boges Limited (владеет 94,67% акций), остальные 5,44% голосующих акций размещены среди большого числа акционеров. В отчете отмечается, что значительное влияние на управление АО "Богучанская ГЭС" оказывают ПАО "РусГидро" и МКПАО "Объединенная компания Русал" за счет участия в уставном капитале Boges Limited.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства, в частности, осуществляет функции по контролю в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения Красноярского края, Хакасии и Тувы.