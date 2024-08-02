Минфин ждет упрощения выдачи лицензий на производство и оборот алкоголя

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В России начнут сокращаться сроки и количество документов, которые нужно подавать на получение лицензий на производство и оборот алкоголя, сообщил Минфин. Ведомство объяснило, что это предусмотрено законом, который Совет Федерации одобрил 2 августа.

"Изменения позволят быстрее получить компании необходимую лицензию и приступить к работе", - говорится в пресс-релизе.

По условиям нового закона, сроки рассмотрения заявлений на получение таких лицензий (за исключением розничной продажи) сокращаются с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Сокращается перечень документов, представляемых с заявлением для получения такой лицензии. Росалкогольтабакконтроль будет проверять необходимую информацию о компании-заявителе, в том числе с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Сведения, указанные соискателем лицензии в заявлении, которые невозможно подтвердить на этапе документарной оценки, будут удостоверяться в рамках выездной оценки соответствия заявителя обязательным требованиям. При изменении наименования лицензиата (без его реорганизации) или места нахождения (без изменения места осуществления лицензируемой деятельности) лицензия будет переоформляться в автоматическом режиме на основе сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия без заявления лицензиата.

Закон также предусматривает норму, согласно которой автоматические средства измерения и учета объема готовой продукции, которыми оснащено основное технологическое оборудование для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, могут быть опломбированы как непосредственно федеральным органом по контролю и надзору, так и под его контролем.

Правительство внесло эту инициативу в парламент в апреле 2024 года. Госдума приняла его 30 июля.