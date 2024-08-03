Мужчина получил ранение при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области ранен мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Два населенных пункта в Белгородском районе атакованы дронами ВСУ. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в поселке Политотдельский два дрона нанесли удары по парковке инфраструктурного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.