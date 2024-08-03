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Более 50 многоэтажек Анапы остались без горячей воды из-за аварии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Авария на теплосети оставила жителей более 50 многоэтажных домов Анапы без горячей воды, сообщает пресс-служба администрации города-курорта в субботу.

"Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на магистральной тепловой сети. Прогнозное время окончания работ 12:00 по Москве. По окончанию работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время прекращено горячее водоснабжение более 50 многоквартирных жилых домов.

Анапа
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