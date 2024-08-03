Поиск

Режим ЧС объявили в сахалинском Невельске из-за сошедших селей и оползней

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в Невельском районе на юге Сахалина из-за сошедших многочисленных селей и оползней, продолжающегося ливня, сообщил в субботу мэр района Алексей Шабельник.

"В Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с обильными осадками, которые выпали за последние сутки", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

По его словам, с сопок в городе Невельске (райцентр) и в целом в районе в субботу сошли многочисленные сели и оползни, в том числе на дороги, на некоторых участках проезда нет. В настоящее время ведется расчистка главных дорог города Невельска и района для проезда спецтехники. Подтоплены дома, приусадебные участки, грязеселевые массы с сопок сошли во дворы многоквартирных домов. Ливень продолжается.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила, что сель в Невельске в субботу частично обрушил частный дом по переулку Нагорный 26, пострадал мужчина, его доставили в центральную районную больницу Невельска с резаной раной стопы. Из дома эвакуировали девять человек, в том числе трое детей, в медицинской помощи они не нуждаются.

Жители Невельска в соцсетях сообщают, что дворы и улицы города затоплены, на некоторых улицах проезд блокирован грязеселевыми массами.

Как сообщалось, Сахалин в ночь на пятницу оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова идут сильные дожди.

В Невельске проживает более 10,5 тыс. человек, город находится на берегу Татарского пролива.

Сахалин Невельск Алексей Шабельник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Судьбу частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
Военная операция на Украине

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

Сенатор Савельев арестован по делу о подготовке убийства

До десяти возросло число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });