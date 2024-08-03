Режим ЧС объявили в сахалинском Невельске из-за сошедших селей и оползней

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в Невельском районе на юге Сахалина из-за сошедших многочисленных селей и оползней, продолжающегося ливня, сообщил в субботу мэр района Алексей Шабельник.

"В Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с обильными осадками, которые выпали за последние сутки", - написал он на своей странице в телеграм-канале.

По его словам, с сопок в городе Невельске (райцентр) и в целом в районе в субботу сошли многочисленные сели и оползни, в том числе на дороги, на некоторых участках проезда нет. В настоящее время ведется расчистка главных дорог города Невельска и района для проезда спецтехники. Подтоплены дома, приусадебные участки, грязеселевые массы с сопок сошли во дворы многоквартирных домов. Ливень продолжается.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила, что сель в Невельске в субботу частично обрушил частный дом по переулку Нагорный 26, пострадал мужчина, его доставили в центральную районную больницу Невельска с резаной раной стопы. Из дома эвакуировали девять человек, в том числе трое детей, в медицинской помощи они не нуждаются.

Жители Невельска в соцсетях сообщают, что дворы и улицы города затоплены, на некоторых улицах проезд блокирован грязеселевыми массами.

Как сообщалось, Сахалин в ночь на пятницу оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова идут сильные дожди.

В Невельске проживает более 10,5 тыс. человек, город находится на берегу Татарского пролива.