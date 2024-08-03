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Авария, оставившая без воды более 50 тыс. жителей Кубани, ликвидирована

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Основные аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе в Темрюкском районе Краснодарского края завершены, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале в субботу.

"На магистральном водопроводе завершены основные аварийно-восстановительные работы. На данный момент вода пущена в систему слабым напором. После наполнения РЧВ (резервуара чистой воды - ИФ) вода будет подаваться потребителям в штатном режиме", - написал Бабенков.

Ранее сообщалось, что авария на сетях водоснабжения оставила жителей семи поселений Темрюкского района Кубани без воды. В зону отключения попали 26 населенных пунктов, в которых проживает более 50,5 тыс. человек.

Краснодарский край
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