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Водопроводной водой в дагестанском селе отравились 30 человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора выявили в водопроводной воде в селе Эрпели Буйнакского района Дагестана возбудителей кишечных инфекций, сообщает телеграм-канал Управления Роспотребнадзора по республике в субботу.

"Своевременные меры позволили не допустить крупной вспышки кишечных инфекций в селе Эрпели Буйнакского района. Общее количество пострадавших составляет 30 человек. Причиной кишечной инфекции послужила водопроводная вода, подаваемая в отсутствие какой-либо водоподготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении лабораторных исследований специалисты Роспотребнадзора обнаружили в водопроводной воде спектр возбудителей кишечных инфекций - дизентерию, ротавирус и норовирус.

"Организован и проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. (...) На данный момент установлен запрет на использование водопроводной воды в питьевых целях, организован подвоз питьевой воды", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Республики добавили, что жители села Эрпели, среди которых есть несовершеннолетние, поступали с признаками отравления в инфекционное отделение Буйнакской центральной городской больницы с 1 по 3 августа. Часть из них уже выписана. Прокуратура начала проверку.

Роспотребнадзор Дагестан
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