Главы МИД РФ и Египта высказались за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Египта Сергей Лавров и Бадра Абдель Ати в ходе телефонного разговора в воскресенье акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе, сообщает МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики".

Министры условились и впредь поддерживать активные контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, отмечается в сообщении.