Банк России обновит указание по установке официальных курсов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов.

Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации, отмечается в пояснительной записке к проекту. Будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций (при условии, что на одного участника приходится не более 75% от общего объема сделок) в течение дня до 15:30 по Москве.

Кроме того, ЦБ уточнил порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

Указание вступит в силу со дня его опубликования. С этого момента будет признан утратившим силу действующий сейчас нормативный акт ЦБ о порядке установления и опубликования официальных курсов.