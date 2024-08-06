Два человека пострадали из-за давки в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали из-за давки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба аэропорта во вторник.

Ночью из-за отклонения авиаперевозчиками от расписания в Екатеринбург практически одновременно прибыли сразу несколько рейсов с зарубежных курортных направлений.

В зоне пограничного контроля кто-то из пассажиров спровоцировал панику, в результате началась давка и неконтролируемое перемещение людей в зонах паспортного и таможенного контроля, говорится в сообщении.

"Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок", - информирует пресс-служба.

В настоящее время компетентные органы разбираются в причинах произошедшего и в том, были ли это преднамеренные действия.

Отмечается, что аэропорт работу не прекращал, функционирует в штатном режиме.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что в СМИ была публикация о ложном крике "бомба" в аэропорту, из-за чего люди беспорядочно начали покидать здание.

По данному факту организованы надзорные мероприятия.