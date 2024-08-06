Экспорт продуктов переработки зерна из РФ с начала года вырос в 1,4 раза

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия с начала 2024 года (по 4 августа) экспортировала 1,32 млн тонн продуктов переработки зерна, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

По сравнению с прошлым годом отмечается значительное увеличение экспорта пшеничной муки (в 1,5 раза, до 739 тыс. тонн), пшена (в четыре раза, до 30,1 тыс. тонн), овсяных хлопьев (в 1,5 раза, до 23,7 тыс. тонн), овсяной крупы (в восемь раз, до 20,8 тыс. тонн). Эта продукция поставлялась в Афганистан, Китай, Казахстан, Туркмению, Монголию, ОАЭ, Ливан, Индию и Палестину.

"С учетом значительных возможностей России по наращиванию производства и поставок на мировые рынки продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью данное направление является приоритетной составляющей экспорта продукции АПК", - говорится в сообщении.