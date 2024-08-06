Банк России разработал новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Банк России разработал проект указания, который вводит новый подход к оценке страховых рисков по страхованию жизни, представленный в опубликованной регулятором 16 июля "Концепции расчета страховых рисков по страхованию жизни. Изменения положения 781-П".

Как говорится в пояснительной записке к проекту, вместо единых требований к капиталу по всем продуктам по страхованию жизни предусматривается учет ряда рисков, от реализации которых зависят обязательства страховщика: риски смертности, долголетия, роста расходов на ведение дела, досрочного прекращения и изменения договоров страхования и прочие риски (например, риски заболеваемости, инвалидности и травматичности).

Новый подход позволит при оценке платежеспособности страховщиков учитывать структуру их портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами.

Проектом указания устанавливаются особенности расчета страховых резервов, а также учета активов и обязательств, связанных с операциями по покупке паев паевого инвестиционного фонда страховыми организациями при осуществлении долевого страхования жизни. Этот вид страхования страховые организации смогут осуществлять с 1 января 2025 года.

Также проектом указания предусмотрено поэтапное снижение лимитов концентрации, в том числе лимитов концентрации на недвижимость, корректировка расчета вероятности дефолта в кредитном риске и установление с 1 января 2027 года требования о наличии двух кредитных рейтингов эмиссии или эмитента для ряда облигаций, по которым однозначно не определен будущий доход.

Кроме того, проект ЦБ предусматривает учет операционного риска при расчете нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации.

Также в связи с развитием рынка цифровых финансовых активов проектом указания установлены требования к учету и оценке выпущенных страховыми организациями цифровых финансовых активов.

Предложения и замечания по проекту указания будут приниматься с 6 по 20 августа 2024 года.