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В Курской области сообщили о пресеченных попытках прорыва границы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о безуспешных попытках военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию региона.

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он предупредил, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов.

"Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов", - отметил Смирнов.

Курская область ВСУ
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