Один человек погиб и 13 пострадали при обстрелах Курской области во вторник

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о погибшем и пострадавших в ходе атак с украинской стороны во вторник.

"Сегодня населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, - в городе Судже. Позднее за медицинской помощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок. Кроме того, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Также он сообщил, что погибла одна жительница Суджи.

В ходе атак повреждены жилые дома и автомобили.