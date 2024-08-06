Власти Курской области назвали обстановку после атак сложной, но контролируемой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о сложной, но контролируемой ситуации в регионе после воздушных атак ВСУ.

"Сегодня область подверглась массированной атаке и БПЛА, и ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной. Нахожусь с коллегами в районах области, которые пострадали от БПЛА. На месте принимаем оперативные решения по оказанию помощи жителям и возмещению ущерба, нанесенного противником. Ситуация - под контролем", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Также Смирнов попросил жителей региона соблюдать меры безопасности и ориентироваться на официальные источники информации.

"При объявлении опасности необходимо укрываться в безопасных местах, о подозрительных предметах или подозрительных лицах сообщать по телефону 112", - добавил глава региона.

Ранее Смирнов сообщил, что утром во вторник в регионе было сбито 26 украинских БПЛА самолетного типа. Также он заявил о безуспешных попытках военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию региона.