В Коми на Усинском ГПЗ произошел небольшой пожар

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Коми на входном напорном газопроводе на территории Усинского газоперерабатывающего завода произошло возгорание, его быстро потушили, сообщила пресс-служба предприятия.

"Незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами пожарного расчета, пострадавших и экологического ущерба нет. Информация о произошедшем передана в государственные органы. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

В состав УГПЗ входят восемь компрессорных станций и более 1,4 тысячи км трубопроводов. Мощность предприятия - 0,6 млрд куб. метров в год.