Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы во вторник вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Крымский мост перекрывался во вторник днем, остановка в движении продлилась чуть более 45 минут. До этого очередь со стороны Тамани, резко выросшая на выходных, постепенно уменьшалась и к моменту перекрытия движения насчитывала около 220 автомобилей.