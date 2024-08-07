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Мишустин поручил проработать увеличение использования ФНБ для выпуска туравтобусов и судов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам к середине сентября проработать вопрос об увеличении использования средств Фонда национального благосостояния для производства отечественных туристических автобусов и судов и стимулирования спроса на них. Об этом сообщает сайт правительства.

Поручение дано по итогам стратегической сессии по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".

Правительство завершает формирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Мишустин поручил представить доработанную версию нацпроекта до конца августа 2024 года.

В состав нацпроекта войдут пять федеральных проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны", "Кадры для туризма".

Мишустин также поручил министерствам рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федпроекта "Пять морей и озеро Байкал".

Михаил Мишустин Правительство Байкал ФНБ
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