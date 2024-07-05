Росприроднадзор проверит очистные сооружения на Волге и Байкале

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор проинспектирует все очистные сооружения на Волге и Байкале, которые входят в федеральные проекты по их строительству и реконструкции национального проекта "Экология", проверки первых 55 объектов уже начинаются, сообщил на совещании по этой теме вице-премьер Дмитрий Патрушев. Его цитирует его пресс-служба.

"Я подписал поручение о проведении проверок Росприроднадзором в отношении 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге. Они уже начинаются. И это только первый этап. По всем остальным объектам Волги и Байкала, входящим в федпроекты, необходимо подготовить аналогичное поручение. Их Росприроднадзор также обязательно проинспектирует", - сказал Патрушев.

На совещании было отмечено, в 2018 году президент поставил задачу за шесть лет втрое сократить сброс загрязненных сточных вод в Волгу. Кроме того, необходимо обеспечить экологическое оздоровление озера Байкал. Для этого в рамках двух федеральных проектов нацпроекта "Экология" ведутся строительство и реконструкция более 140 очистных сооружений в 19 регионах.

"Президент обозначил сроки, в которые должны быть реализованы мероприятия, для чего правительством за шестилетний период выделено 110 млрд рублей. Деньги до регионов всегда доводились своевременно. Подчеркну, что такая беспрецедентная целевая поддержка направлена впервые. В этой связи субъектам и ответственным ведомствам необходимо качественно и своевременно выполнить все взятые на себя обязательства", - сказал Патрушев.

По его словам, до конца 2024 года необходимо завершить строительство 33 очистных сооружений и довести до нормативных показателей ранее введенные объекты - 42. Он отметил, что будут рассмотрены абсолютно все очистные сооружения в рамках двух федпроектов, в том числе строящиеся и уже введенные. По итогам для каждого должна быть сформирована дорожная карта, исполнение которой будет контролироваться на площадке правительства.

Участники совещания обсудили реализацию федпроектов в восьми регионах, в ближайшей перспективе будут рассмотрены оставшиеся субъекты.

"По итогам мероприятия Дмитрий Патрушев поручил ответственным ведомствам и субъектам провести работу по реализации проектов максимально оперативно и ответственно, чтобы достроить объекты, завершить пусконаладку и довести очистку стоков до нормативов",- сказано в сообщении.

Полный комплекс данных в формате дорожных карт по всем очистным сооружениям должен быть представлен к 24 июля.