"Апостол" первопечатника Ивана Федорова выставили на торги за 6 млн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Экземпляр "Апостола" печатника Ивана Федорова 1574 года, первое московское издание Евангелия и манускрипт Псалтири времен Ивана Грозного выставят на торги, приуроченные к 460-летию русского книгопечатания, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Открывает список старопечатных славянских раритетов не учтенный в библиографии экземпляр книжного памятника XVI века - львовский "Апостол" печатника Ивана Федорова 1574 года. Так, согласно библиографическому учету, сохранилось всего 128 экземпляров и фрагментов. Причем, один из экземпляров ранее был продан на аукционе "Литфонда" за 16 млн рублей. Заявленный на предстоящие торги выставлен по стартовой ставке 6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе аукциона.

Среди редких лотов, как уточнили в пресс-службе, за 1,5 млн рублей выставлено первое московское издание Евангелия с гравюрами печатника Анисима Радишевского, вышедшее в самом начале XVII века - в 1606 году. За 750 тыс. выставлена "первая Елизаветинская библия" - "Библия сиречь Книги Священного писания Ветхого и Нового завета", на аукционе в "Литфонде" представлен полный экземпляр издания.

Кроме того, на торгах за 750 тыс. рублей представлен манускрипт Псалтири времен Ивана Грозного в "более позднем переплете знаменитого русского каллиграфа и художника-миниатюриста Ивана Блинова". Труды Блинова хранятся в Российской государственной библиотеке, Государственном Историческом музее, Российской национальной библиотеке.

Торги пройдут в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 23 августа.