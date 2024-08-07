В Минобороны РФ заявили о поражении завода, снабжавшего топливом технику ВСУ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о поражении нефтеперерабатывающего завода, снабжавшего топливом технику армии Украины.

Также, по данным Минобороны РФ, за сутки нанесены удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 153 районах.

Войска группировки "Центр" в течение минувших суток вели активные действия, группировки "Запад", "Восток" и "Юг" улучшили позиции на своих направлениях, сообщает министерство.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба Донецкой народной республики (ДНР) ", - сказано в сообщении.

На этом участке фронта отражены две контратаки штурмовых групп противника, говорится в сводке.

По его данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30.

Войсками группировки "Север" нанесено поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки ЗРК "Бук", четыре единицы артиллерийского вооружения, сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности. Нанесено поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка (ЛНР) и Новосадовое (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии, сообщает Минобороны России.

Здесь противник потерял более 530-ти военнослужащих, БМП Bradley, бронетранспортер М113, восемнадцать автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, шесть единиц артиллерийского вооружения, станцию РЭБ "Анклав-Н". Уничтожены четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 61-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ", - сообщает Министерство обороны РФ.

По его данным, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, восемь единиц артиллерийского вооружения, две станции РЭБ "Анклав-Н".

Войска группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах населённых пунктов Золотая Нива, Октябрь (ДНР) и Зализничное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 110-ти военнослужащих, восемь автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сводке.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух бригад противника в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Николаевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сказано в сообщении.

В течение суток российские военные уничтожили 87 украинских беспилотников, 41 из них вне зоны спецоперации, а также сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.