В Республике Алтай на дорожных указателях заменят надписи на анлийском

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Республике Алтай на дорожных указателях надписи на английском языке заменят на алтайские, сообщил в Telegram глава региона Андрей Турчак.

"Дорожные указатели. Еще не так давно названия населенных пунктов на них были написаны на двух языках - русском и алтайском. В какой-то момент алтайский заменили на английский. Восстановим справедливость и вернем названия на алтайском языке", - сообщил Турчак.

По его словам, жителям республики так будет удобнее.

"А гостям будет полезно погрузиться в языковую культуру Республики Алтай", - отметил глава региона.

В 2023 году Республику Алтай посетили более 2 млн туристов.