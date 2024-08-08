Поиск

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, в четверг днем выбросил столб пепла на высоту 3 км над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф протянулся на 3 км к востоку от вулкана.

"Продолжается умеренное эксплозивное извержение вулкана. Выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время", - говорится в сообщении.

Для вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов. Международные трассы движения воздушных судов вблизи вулкана не проходят.

Северные Курилы Парамушир Эбеко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Система ПВО уничтожила семь ракет ВСУ над Курской областью

ВГТРК сообщила, что военный корреспондент Поддубный ранен в Курской области

ВГТРК сообщила, что военный корреспондент Поддубный ранен в Курской области

Россия заявила протест Японии из-за японо-американских учений близ границ РФ

В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек

В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек

В Курской области ввели режим ЧС

Что произошло за день: среда, 7 августа

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Минэнерго заявило, что спрос на топливо в РФ обеспечен предложением

Военные РФ сообщили об ударах "Искандером" по силам ВСУ на границе с Курской областью

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 1 тыс. военных ВСУ

Минфину поручено направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });