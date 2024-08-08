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Экс-замглавы Федерального казначейства осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил наказание в виде 4,5 лет колонии бывшему заместителю руководителя Федерального казначейства Сергею Гуральникову по делу о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта, сообщает в четверг столичная прокуратура.

"Суд приговорил Гуральникова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года", - сказали в ведомстве.

Гуральников признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки).

Было установлено, что Гуральников, будучи заместителем руководителя Федерального казначейства, знал, что в результате проведенных аукционных процедур между Федеральным казначейством и коммерческой компанией в декабре 2015 года заключен государственный контракт на сумму более 907 млн рублей. Отмечается, что, злоупотребляя полномочиями должностного лица по вопросам исполнения госконтракта, в ходе личной встречи он потребовал от представителей подрядной организации организовать заключение субподрядных договоров с двумя подконтрольными компаниями. Он угрожал в противном случае "создать невыполнимые условия приемки работ", сказали в прокуратуре.

По данным ведомства, в результате оказания услуг по государственному контракту на общую сумму более 861 млн рублей, средства были переданы подконтрольным субподрядным организациям. Из-за этого подрядчик не получил планируемую прибыль в размере более 20,8 млн рублей.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Гуральников занимал пост замглавы Федерального казначейства с 2010 по 2017 гг.

Федеральное казначейство Сергей Гуральников
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