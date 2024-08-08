Украинская журналистка Соколовская заочно арестована по делу о фейках о ВС РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы заочно арестовал украинскую журналистку Янину Соколовскую по обвинению в распространении фейков о деятельности российских военных, сообщили "Интерфаксу" в четверг в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры украинской журналистке Янине Соколовской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказали в ведомстве.

В отношении Соколовской возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и заочно вынесено постановление о ее привлечении в качестве обвиняемой.

"Как полагает следствие, Соколовская с марта по май 2022 года распространила для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции", - рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что Соколовская объявлена в розыск.