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Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области на заседании 8 августа принял решение об удовлетворении иска Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской "дочке" - табачном дистрибьюторе ГК "Мегаполис", сообщается в картотеке суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке. Детали решения пока не приводятся.

Ранее российское юрлицо дистрибьютора, АО "Торговая компания "Мегаполис", было включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Минпромторг по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

АО "Торговая компания "Мегаполис" на 100% принадлежит нидерландской компании Megapolis Distribution B.V. Конечными бенефициарами "Мегаполиса" являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8% в компании. Такие данные содержались в проспекте к IPO Mercury Retail Group в 2021 году, совладельцами которой также являются Кесаев и Кациев.

"Мегаполис" занимается поставками сигарет, безалкогольных напитков, бакалейных товаров и др.

В 2023 году выручка АО "Торговая компания "Мегаполис" составила 1 трлн 069 млрд рублей против 973,5 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль - 23,8 млрд рублей против 21,6 млрд рублей соответственно.

Минпромторг РФ Мегаполис
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