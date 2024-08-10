ФАС направила запросы курским ритейлерам на предмет завышения цен поставщиками

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письма в крупные торговые сети Курской области с просьбой оперативно информировать ведомство о любых поступающих от поставщиков предложениях об изменении закупочных цен на потребительские товары и услуги в регионе.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, письма направлены для недопущения злоупотреблений на рынках потребительских товаров на фоне введения в Курской области режима чрезвычайной ситуации.

"Целью запроса является оперативное информирование ФАС России о предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с реализацией продукции", - говорится в сообщении.

В ФАС напомнили о необходимости предотвращения экономически необоснованного повышения цен на потребительские товары.