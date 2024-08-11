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Бойцы Росгвардии уничтожили танк, бронемашины и военных ВСУ в Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили об уничтожении танка Т-72, бронемашины "Козак" и личного состава ВСУ в ходе контртеррористической операции в Суджанском районе Курской области.

"Сотрудники СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотника выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ", - сообщили в ведомстве.

В Росгвардии проинформировали, что с "помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и уничтожили 12 человек личного состава противника".

Позднее, как заявили в ведомстве, в лесополосе расчетом БПЛА было уничтожено "еще до двух десятков" человек из состава украинских формирований.

В Курской области действует режим контртеррористической операции (КТО).

Росгвардия Курская область
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