Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Север" наносит удары на Волчанском и Липцовском направлениях, войска РФ занимают более выгодные позиции на западном, южном, центральном и восточном направлениях, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии в зоне действий группировки за сутки составили: до 190 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, реактивная система залпового огня, три гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка (ЛНР) и Торское (ДНР)", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что за сутки отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, пять единиц артиллерии, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы: "Хортица" и "Нота", а также два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово (ДНР)", - сказали в ведомстве.

В министерстве заявили, что потери ВСУ составили: до 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, семь единиц артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка (ДНР)", - сообщили в Минобороны.

По его данным, отражены три украинские контратаки штурмовых групп.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина "Козак", четыре автомобиля и шесть единиц артиллерии, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое (ДНР)", - заявили военные.

По их словам, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, потери армии Украины составили: более 70 военнослужащих, 14 автомобилей, гаубица М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три склада боеприпасов.