Военные РФ за сутки поразили три пусковые установки и уничтожили РЛС ЗРК Patriot

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о нанесении поражения трем пусковым установкам зенитного ракетного комплекса Patriot, а также уничтожении в воздухе 71 украинского дрона.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - сказали в ведомстве.

По его данным, также нанесены удары по складу боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 156 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.