Минобороны РФ заявило о наращивании темпов наступления на донецком направлении

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска наращивают темпы наступления на донецком направлении.

"Сегодня, 12 августа, подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Войска РФ удерживают инициативу на донецком направлении, установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, завершается зачистка от ВСУ населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

По данным ведомства, за прошедшую неделю на донецком направлении войска РФ заняли населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

Всего за июль группировками российских войск "Центр" и "Южная" взяты под контроль 19 населенных пунктов Донецкой народной республики, сказали в Минобороны.