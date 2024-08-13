В "Рособоронэкспорте" готовы обсуждать поставку "Искандеров" стратегическим партнерам

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" получает заявки на поставку комплексов "Искандер", готов обсуждать условия сделок со стратегическими партнерами России, сообщил во вторник "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев на форуме "Армия 2024".

"Рособоронэкспорт" получает заявки на данный комплекс и готов обсуждать условия его поставки стратегическим партнерам России после оснащения собственных Вооруженных Сил", - сказал Михеев.

По его словам, "Искандеры" показывают отличные результаты в ходе реальных боевых действий. "Это видят иностранные партнеры, которые внимательно наблюдают за работой российского оружия в ходе специальной военной операции", - отметил глава компании.

"Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. По официальным данным, в его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.