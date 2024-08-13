Минобрнауки РФ посоветовало ученым проверять соглашения с зарубежными издательствами

Ранее СМИ сообщили, что издательство Elsevier направляет средства на поддержку Украины

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ рекомендует российским ученым изучать соглашения с зарубежными издательствами, чтобы исключить передачу Украине средств за использование их материалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Это касается не только издательства Elsevier, но и других зарубежных издательств", - добавили там.

Ранее в СМИ появилась информация, что издательство Elsevier передает платежи авторов из России на поддержку Украины.

"Российский центр научной информации после проведения выборочного мониторинга журналов компании Elsevier установил, что заявление о передаче "на поддержку Украины" всех доходов, полученных за счет платежей из России за обеспечение открытого доступа к статьям, в настоящее время удалено", - сообщили в Минобрнауки во вторник.

При этом по решению межведомственной рабочей группы 1 июля 2024 года из "белого списка" были исключены журналы издательства Elsevier, работающие по модели Open Access - с требованием оплаты публикаций авторами статьи.

"Для учета, мониторинга и оценки публикационной активности российских ученых, а также снижения зависимости от международных наукометрических баз данных сформирован "белый список" наиболее авторитетных научных журналов. Он опубликован на информационном сайте Российского центра научной информации", - напомнили в ведомстве.

Издательство Elsevier - достаточно крупная организация, выпускающая научные журналы, но она не занимает доминирующую позицию в сфере научных публикаций, подчеркнули в пресс-службе.